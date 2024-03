In Grecia si sposa la prima coppia dopo la legge sulle nozze gay

La prima coppia dello stesso sesso si è sposata ieri in Grecia con un matrimonio civile dopo l'entrata in vigore della nuova legge che consente le nozze gay.

Lo riportano i media greci sottolineando che Stavros Gavriliadis e Dimitris Elefsiniotis, due attivisti Lgbti, si sono sposati nel municipio di Nea Smyrni, un sobborgo a sud di Atene.

Da oltre 20 anni i due condividono una vita in comune ma fino ad ora non avevano potuto legalizzare la loro unione ed essere riconosciuti genitori dei loro tre figli.



