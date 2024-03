Auto lanciata contro la folla, 17 feriti. Arrestato il conducente

Un'auto è stata lanciata contro la folla travolgendo diversi pedoni, nella città di Szczecin nel Nord Est della Polonia. Le autorità locali indicano al momento 17 feriti. Il conducente dell'auto è stato arrestato.

Il prefetto della regione, Adam Rudawski, ha specificato tra i 17 feriti ci sono "tre minori e due in condizioni gravi". "Non è stato un atto terroristico", lo ha detto il portavoce della Polizia di Szczecin, nel nord-ovest della Polonia, dell'episodio che in cui un'auto oggi è stata lanciata contro la folla travolgendo pedoni e ferendone 17. Il conducente dell'auto, che è stato arrestato, è un cittadino polacco di 33 anni che dopo aver travolto i passanti si è schiantato contro altri tre veicoli.

