Francia, Senato dà via libera all'aborto in Costituzione

Il Senato ha dato luce verde all'iscrizione del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza nella Costituzione francese. Una decisione storica e non scontata, vista la maggioranza di centristi e senatori di destra. Il via libera è senza alcuna modifica al testo approvato dall'Assemblée Nationale. Non ci sarà quindi nessun nuovo esame prima della riunione delle Camere in Congresso la settimana prossima.

"Mi sono impegnato a rendere irreversibile la libertà delle donne di ricorrere all'Interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) iscrivendola nella Costituzione. Dopo l'Assemblea Nazionale, il Senato compie un passo decisivo di cui mi rallegro. Per il voto finale, convocherò il Parlamento in Congresso il 4 marzo": lo scrive in un messaggio pubblicato su X il presidente francese, Emmanuel Macron.



