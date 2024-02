Kiev: 'La metà delle armi occidentali arrivano in ritardo'

La metà delle armi promesse dall'Occidente all'Ucraina vengono consegnate in ritardo. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov. "Attualmente, un impegno non è sinonimo di consegna, il 50% degli impegni non vengono forniti nei tempi previsti", ha detto in un forum sul secondo anniversario dell'invasione russa.

"Nella notte, l'esercito russo ha tentato, con l'aiuto dell'aviazione tattica del Mar Nero, di distruggere la nostra difesa antiaerea utilizzando missili Kh-31P, che sono stati abbattuti sul mare. Poi sono seguite ondate di droni inizialmente in direzione della regione meridionale di Mykolaiv, poi sulle regioni centrali e occidentali". Lo ha riferito il capo del centro stampa delle forze meridionali dell'esercito ucraino, colonnello Nataliya Humenyuk, citata dai media. La contraerea ucraina è entrata in azione nelle regioni di Poltava, Kiev, Khmelnytsky, Mykolaiv, Khmelnytsky, Dnipro, Zaporizhzhia e Kherson.

La contraerea ucraina ha distrutto 16 dei 18 droni Shahed lanciati dall'esercito russo, riferisce l'aeronautica militare di Kiev, citata da Ukrainska Pravda. I droni sono stati lanciati da Primorsko-Akhtarsk nella Federazione Russa e da Capo Chauda in Crimea.

L'esercito russo ha attaccato 263 volte in 24 ore dieci insediamenti della regione di Zaporizhzhia, in Ucraina sud-orientale, un civile è stato ucciso e altri due feriti, ha riferito su Telegram il governatore Ivan Fedorov. Lo riporta Ukrinform. "Il 24 febbraio, una granata nemica ha causato la morte di un 61enne a Huliaypole. Due persone sono state ferite", ha reso noto Fedorov. Le truppe russe hanno colpito Robotyne, Vilnyansk, Huliaypole, Novoandriivka, Novodanylivka, Malynivka, Mala Tokmachka con 60 droni e 14 MLRS. Nell'ultima settimana, l'esercito russo ha attaccato 3.200 città e villaggi nell'Oblast di Zaporizhzhia.

Due condomini, case private e istituti scolastici sono stati danneggiati dai bombardamenti russi di ieri nella regione di Kherson, in Ucraina meridionale, dove un civile è rimasto ucciso e altri sei feriti. Lo ha riferito su Facebook il governatore Oleksandr Prokudin, citato da Ukrinform. I missili dell'esercito del Cremlino hano preso di mira Bilozerka, Shliakhove, Novoberyslav, Havrylivka, Sadove, Stanislav, Osokorivka e la città di Kherson. "L'esercito russo ha colpito le aree residenziali, in particolare sono stati danneggiati due edifici residenziali e sette case private. Una persona è stata uccisa e altre 6 sono rimaste ferite", ha detto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA