Arresti a Mosca durante protesta delle mogli dei soldati

La polizia ha arrestato alcune persone, tra cui anche giornalisti, durante una manifestazione delle mogli dei soldati russi mobilitati per combattere in Ucraina, nel giorno del secondo anniversario della guerra. Lo riferiscono due media russi indipendenti. I video dei media Sota e SOTAvision hanno mostrato la polizia mentre interroga diverse persone, tra cui due che indossavano gilet gialli con la parola "stampa" cancellata, e che si trovavano sul posto per seguire l'incontro del movimento "Pout Domoï" (Via di casa, in russo) vicino al milite ignoto all'ombra del Cremlino. Secondo SOTAvison, due dei suoi reporter sono tra i fermati.



