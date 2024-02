Zelensky, 'grazie agli Usa per le nuove sanzioni contro Mosca'

"Sono grato agli Stati Uniti per aver imposto il più grande pacchetto singolo di sanzioni contro la Russia. Oltre 500 obiettivi sanzionati nel settore finanziario russo, nell'industria militare, nelle reti di evasione ed elusione delle sanzioni, nelle industrie energetiche, minerarie e metallurgiche; responsabilità per i criminali delle deportazioni forzate di bambini ucraini; e nuove restrizioni all'esportazione della macchina da guerra russa". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Dobbiamo privare completamente il Cremlino delle entrate utilizzate per finanziare la sua guerra aggressiva contro l'Ucraina, nonché fermare tutta la sua capacità di produrre missili, droni e bombe che uccidono gli ucraini e distruggono le nostre città e comunità. Putin non dà valore alle vite umane, ma dà valore al denaro. E l'unica cosa che teme sono le decisioni audaci del mondo libero. Dobbiamo privare la Russia di Putin di tutti i mezzi e massimizzare la pressione delle sanzioni affinché Mosca non possa più finanziare la sua guerra", ha aggiunto nel post.



