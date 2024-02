"Vergognose e imbarazzanti per gli Stati Uniti": così i portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito le frasi con cui il presidente americano Joe Biden ha insultato quello russo Vladimir Putin. Cremlino, 'insulti Biden a Putin imbarazzanti per gli Usa'.

"Le rozze dichiarazioni provenienti dalla bocca del leader americano - ha aggiunto Peskov in un'intervista al giornalista televisivo Pavel Zarubin, ripresa dalle agenzie russe - difficilmente possono essere nocive per Putin. Biden sta dimostrando comportamenti in stile cowboy hollywoodiano. Lui vorrebbe, ma non penso sia possibile".



