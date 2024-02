Kuleba, 'se ci avessero dato le munizioni Avdiivka non cadeva'

Avdiivka non sarebbe andata perduta se l'Ucraina "avesse ricevuto tutte le munizioni di artiglieria di cui avevamo bisogno per difenderla". Lo ha detto oggi a Kiev il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba intervistato da Christiane Amanpour della Cnn. Ai soldati ucraini "va riconosciuto il merito" di aver resistito alla Russia e di aver sacrificato la propria vita in prima linea, ha aggiunto Kuleba.

"Ma il motivo per cui devono sacrificarsi e morire è perché qualcuno sta ancora discutendo" sulle armi. "Rispetto la politica interna e non interferirò in essa, ma voglio solo che tutti ricordino che ogni giorno di dibattito in un posto significa un'altra morte in un altro posto", ha precisato Kuleba, prevedendo che la guerra continui e che "la Russia non intende fermarsi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA