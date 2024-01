Nuova bufera in Gb, venti a 160 all'ora e case senza corrente

Nuova tempesta invernale e nuova allerta meteo nel Regno Unito, investito nelle ultime ore da piogge battenti e raffiche di vento fino a quasi 160 chilometri all'ora che hanno imperversato in particolare sulla Scozia e sull'Inghilterra settentrionale, ma anche su alcune contee del Galles e sull'Irlanda del Nord.

La perturbazione, denominata stavolta Isha, ha lasciato senza elettricità alcune migliaia di abitazioni nelle aree più colpite, oltre a sradicare alberi, ad abbattere cartelloni, a scoperchiare capannoni. Mentre l'allarme del Met Office britannico, dopo il picco della notte scorsa, resta in vigore ora marginalmente in alcune regioni fino all'intera mattinata odierna.

Inevitabile l'impatto della furia degli elementi sui trasporti e sul traffico: fra strade interrotte, linee ferroviarie temporaneamente bloccate e voli cancellati, in ritardo o protagonisti - qua e là - di atterraggi e decolli disturbati dal vento come testimoniato dalle immagini di diversi video mozzafiato.

Le raffiche record sono state segnalate nella contea del Northumberland, mentre fra gli aeroporti più toccati dalle cancellazioni o dalle deviazioni vi sono stati quelli scozzesi di Edimburgo e di Glasgow. Ma difficoltà si sono avute pure in alcuni scali di Londra o in aeroporti regionali dell'Inghilterra come quello di Bristol, a sud-ovest dell'isola.

Non mancano infine nuove allerte su possibili straripamenti di corsi d'acqua, dopo quelli provocati negli ultimi mesi da tutta una serie di bufere precedenti.



