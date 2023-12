Massiccio attacco russo sull'Ucraina, Kiev, 'almeno 22 morti'

Il ministro degli Interni ucraino ha reso noto che nell'attacco russo di questa mattina in cui sono stati lanciati 158 tra missili e droni su diverse regioni del Paese sono rimaste uccise almeno 22 persone e 132 sono state ferite. Nei video diffusi dalle autorità si vedono i soccorritori che cercano di estrarre le persone intrappolate tra le macerie.

"Un totale di circa 110 missili sono stati lanciati contro l'Ucraina, causando morti e feriti", nel massiccio attacco russo di stanotte. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, ribadendo che "oggi, la Russia ha usato quasi ogni tipo di arma del suo arsenale: Kindzhal, S-300s, missili da crociera e droni. Bombardieri strategici hanno lanciato missili X-101/X-505". "Risponderemo agli attacchi terroristici. E continueremo a combattere per la sicurezza del nostro intero Paese, di ogni città e di ogni cittadino. Il terrore russo deve perdere e perderà", aggiunge.

Esplosioni sono state udite a Kiev, ha reso noto il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, mentre nella notte le forze russe hanno preso di mira diverse città in tutta l'Ucraina, portando all'attivazione di un'allerta aerea nazionale. Una mezza dozzina di città sono state oggetto degli attacchi russi, tra cui Kharkiv (nord-est), Leopoli (ovest) e Odessa (sud), hanno riferito le rispettive autorità locali. Un allarme aereo generalizzato in tutto il Paese è stato attivato intorno 5:00 (le 6:00 in Italia).

Ci sono danni e distruzioni, palazzi in fiamme in diverse regioni, numerose esplosioni. "Non abbiamo mai visto così tanti missili contemporaneamente sui nostro monitor", ha detto il portavoce dell'Aeronautica militare ucraina Yuriy Ihnat, "sono stati lanciati Daggers, missili balistici, S-300, missili da crociera, UAV, X-22 o X-32. Circa 18 bombardieri strategici hanno tirato X-101-X-505".

"I razzi volano di nuovo sulle nostre città e i civili vengono presi di mira. L'Ucraina ha bisogno di sostegno. Saremo ancora più forti, stiamo facendo di tutto per rafforzare il nostro scudo aereo. Ma il mondo deve capire che abbiamo bisogno di più sostegno e forza per fermare questo terrore", ha scritto su Telegram il consigliere presidenziale ucraino Andry Yermak.

Ue, 'pronti a dare altri aiuti militari a Kiev nel 2024'

"L'Ue resta impegnata nel 2024 a fornire ulteriori attrezzature militari per sostenere l'Ucraina nella resistenza all'invasione russa". Lo scrive su X l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, dopo un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. "La lotta dell'Ucraina per la libertà contro la tirannia è una lotta condivisa", sottolinea Borrell, definendo "barbari" i nuovi attacchi compiuti oggi dalla Russia.

La Gran Bretagna invierà circa 200 missili di difesa aerea in Ucraina. Lo ha annunciato il ministro della Difesa britannico Grant Shapps dopo la nuova massiccia ondata di attacchi russi sul Paese. "Il Regno Unito si sta muovendo rapidamente per rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina, sulla scia dei sanguinosi attacchi aerei di Putin. Centinaia di missili di difesa aerea di fabbricazione britannica saranno inviati per garantire che l'Ucraina abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi dal barbaro bombardamento di Putin," ha scritto Shapps su X.

Kiev: 'Pesante attacco russo, ci serve più sostegno'

"Massiccio attacco terroristico, i razzi volano di nuovo sulle nostre città e i civili vengono presi di mira. L'Ucraina ha bisogno di sostegno. Saremo ancora più forti, stiamo facendo di tutto per rafforzare il nostro scudo aereo. Ma il mondo deve capire che abbiamo bisogno di più sostegno e forza per fermare questo terrore". Lo ha scritto su Telegram il consigliere presidenziale ucraino Andry Yermak dopo la pesante ondata di attacchi russi nella notte su moltre città ucraine, compresa la capitale Kiev.

Ambasciatrice Usa a Kiev: 'L'Ucraina ha bisogno di fondi ora'

L'ambasciatrice statunitense a Kiev ha dichiarato, dopo il pesante e mortale attacco russo di questa mattina, che l'Ucraina "ha bisogno di fondi ora" per far fronte ai bombardamenti del Cremlino. "L'Ucraina ha bisogno di fondi ora per continuare a lottare per liberarsi da questo orrore nel 2024", ha scritto Bridget Brink su X.

Ue: 'Attacco russo all'Ucraina vile e indiscriminato'

"Da un giorno all'altro la Russia ha lanciato uno dei più grandi attacchi dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina contro le città e la popolazione. Si è trattato dell'ennesimo attacco vile e indiscriminato contro scuole, una stazione della metropolitana e un ospedale, che ha provocato la morte di almeno 16 persone e diversi feriti". Lo scrive su X l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, ribadendo che "l'Ue è al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario".

Mosca: in Ucraina sono stati colpiti tutti gli obiettivi

"Tutti gli obiettivi sono stati colpiti" negli attacchi russi in Ucraina questa settimana, ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato. E ha aggiunto che la Russia ha effettuato più di 50 attacchi, tra cui uno "più ampio" in Ucraina tra il 23 e il 29 dicembre contro siti di infrastrutture militari, depositi di munizioni e luoghi in cui erano schierati soldati ucraini e mercenari stranieri.

Abbattuto un drone russo su Odessa

Le forze ucraine hanno abbattuto un drone kamikaze russo su un quartiere residenziale di Odessa, nell'Ucraina meridionale: i detriti del velivolo hanno danneggiato un condominio, provocando un incendio. Lo ha reso noto il capo dell'Amministrazione militare regionale, Oleg Kiper, come riporta Rbc-Ucraina. Le squadre di soccorso sono ancora al lavoro e le informazioni su eventuali feriti o vittime "sono in fase di verifica", ha aggiunto Kiper.

Mosca, abbattuto un drone ucraino sulla regione di Kursk

Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte un drone ucraino sulla regione di Kursk, nell'ovest del Paese: lo ha reso noto il ministero della Difesa in un comunicato, come riporta la Tass.

"Un altro tentativo da parte del regime di Kiev di attuare un attacco terroristico contro obiettivi russi utilizzando un aereo ad ala fissa è stato sventato nella notte - si legge nella nota -. Le difese aeree hanno distrutto un drone ucraino sulla regione di Kursk".

