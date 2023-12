Gb: allarme super droghe sintetiche, 54 morti censiti in 6 mesi

C'è l'incubo di alcune nuove droghe sintetiche super potenziate provenienti dall'Asia dietro la morte di almeno 54 persone nel Regno Unito negli ultimi 6 mesi censiti, stando a dati parziali di fonti inquirenti citati oggi dai media.

La minaccia è rappresentata in particolare da oppioidi sintetici importati in Europa dalla Cina e considerati dagli specialisti della National Crime Agency (Nca) britannica più letali dell'eroina o persino del fentanyl: altra droga chimica che solo negli Usa avrebbe ucciso l'anno scorso (o contribuito a portare alla morte) circa 75.000 persone. La stessa Nca avverte peraltro come il dato dei 54 decessi vada considerato verosimilmente una stima al ribasso, tenuto conto che circa 40 altri casi sospetti sono in attesa della conferma di test di laboratorio ad hoc: test che potrebbero portare il bilancio attorno a quota 100 morti.

Il governo conservatore di Rishi Sunak ha intanto fatto sapere d'aver avviato le procedure per inserire "15 nuove droghe oppioidi sintetiche" nella lista britannica delle sostanze stupefacenti di classe A: le più pesanti, pericolose e micidiali.



