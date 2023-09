Zelensky, 'saremo tra i principali produttori di armi al mondo'

"Il nostro Paese diventerà uno dei principali produttori mondiali di armi e sistemi di difesa. E questa non è solo un'ambizione o una prospettiva, ma un potenziale che ha già iniziato a realizzarsi". Lo ha dichiarato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando i risultati del primo Forum delle industrie della difesa.

"Il nostro nuovo formato con le aziende del settore della difesa - la Defence Industries Alliance - conta 38 aziende membri a partire da questa sera. Rappresentano 19 Paesi" ha sottolineato Zelensky spiegando che si tratta di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Svezia, Danimarca, Paesi Bassi, Canada, Bulgaria, Australia, Belgio, i nostri amici baltici Lituania, Lettonia ed Estonia, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Slovacchia, Spagna, Croazia e Finlandia.

Il presidente ucraino ha anche annunciato che i produttori di armi del Paese "hanno firmato 20 documenti con aziende partner" e ognuno di questi documenti "si trasforma in una nuova produzione o in un rafforzamento della cooperazione esistente".

"In totale - ha concluso Zelensky - più di 250 aziende hanno partecipato al nostro Forum delle industrie della difesa e questo è solo il primo forum di questo tipo".



