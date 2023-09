A giugno, le richieste di asilo presentate nei Paesi Ue sono state 83.385, dato che indica un aumento del 25% rispetto a giugno 2022, in cui erano state 66.845. Lo comunica Eurostat. Analogamente ai mesi precedenti i primi quattro Paesi per domande ricevute sono stati Germania (23.190), Spagna (16.075), Francia (12.475) e Italia (10.730), pari al 75% dei richiedenti asilo in tutta l'Ue.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA