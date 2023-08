In Polonia la più grande parata militare degli ultimi decenni

La Polonia ha realizzato oggi la sua più grande parata militare degli ultimi decenni, in una dimostrazione di forza militare che giunge mentre aumentano le tensioni al confine tra la nazione membro della Nato e il principale alleato russo, la Bielorussia.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, il ministero della Difesa polacco ha affermato che la celebrazione della Giornata dell'esercito polacco di oggi sarebbe stata contrassegnata dalla presenza di 200 unità di equipaggiamento militare polacco e straniero, 92 aerei e 2.000 membri del servizio, con le più recenti tecnologie che la Polonia ha nel suo arsenale tra cui carri armati M1A1 Abrams fabbricati negli Stati Uniti, carri armati sudcoreani K2 e obici semoventi K9, lanciarazzi Himars, obici semoventi Krab, oltre a Patriot di fabbricazione statunitense.

La Polonia è emersa come una delle principali potenze militari europee negli ultimi anni dopo aver investito miliardi in nuove attrezzature, in seguito alla decisione della Russia di annettere la penisola ucraina di Crimea nel 2014. Anche il peso diplomatico di Varsavia è cresciuto sulla scia del ruolo che ha svolto nel sostenere l'Ucraina dopo l'invasione su vasta scala di Mosca. La scorsa settimana, la Polonia ha annunciato il dispiegamento di migliaia di truppe aggiuntive al suo confine orientale mentre cresce la preoccupazione per la presenza delle forze mercenarie russe Wagner in Bielorussia.



