Belgio: l'ex re Alberto ricoverato per disidratazione

(ANSA) - BRUXELLES, 27 GIU - L'ex re del Belgio, Alberto II (89 anni), è stato ricoverato in ospedale per disidratazione. Lo ha annunciato il Palazzo Reale, riferiscono i media belgi. Re Alberto è cosciente ed è stato ricoverato per accertamenti e in via precauzionale, è stato spiegato.

Sesto re belga, sul trono per quasi 20 prima di abdicare nel 2013 per problemi di salute passando la corona al figlio Filippo, Alberto II negli ultimi anni ha subito anche un intervento al cuore e uno per rimuovere un tumore alla pelle sul viso.

Il re Filippo ha rinviato una visita all'università di Gand che era prevista per oggi. (ANSA).