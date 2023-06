In Belgio saranno possibili più cambi di sesso nei documenti

(ANSA) - BRUXELLES, 06 GIU - In Belgio le persone con un'identità di genere fluida potranno cambiare sesso nel certificato di nascita più volte nel corso della propria vita e senza passare attraverso una procedura eccezionale presso il tribunale della famiglia. Oppure cambiare nome senza il cambio di sesso, o assumere un nome indipendentemente dall'identità di genere. E' quanto prevede un disegno di legge del governo che sarà presentato domani alla commissione Giustizia per semplificare la modifica della registrazione del sesso nell'atto di nascita. Lo racconta il quotidiano Le Soir.

Si tratta di una correzione della legge 'transgender' in vigore nel Paese dal 2018, che ha eliminato le condizioni mediche per chiedere il cambio di sesso, indicando il principio di autodeterminazione alla base della procedura di modifica dell'iscrizione del sesso nell'atto di nascita e di modifica del nome per motivi di transidentità. La legge 'transgender' aveva però affermato che tali modifiche fossero in linea di principio irrevocabili. La riforma non ha poi tenuto conto delle persone la cui identità di genere è non binaria con una discriminazione e una violazione del diritto alla privacy, secondo la Corte costituzionale. Il disegno di legge non ha però risolto del tutto tale questione, affermando un possibile "effetto stigmatizzante" dall'introduzione di un'ulteriore categoria 'X' accanto a quelle indicate oggi (M/F). Una soluzione potrebbe essere eliminare del tutto il sesso come elemento di stato civile, ma il punto è ancora dibattuto, anche per le ripercussioni sul diritto di filiazione. (ANSA).