Zelensky, non possiamo entrare nella Nato mentre siamo in guerra

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di comprendere che l'Ucraina non può diventare membro della Nato mentre è ancora in guerra. Lo riporta la Cnn.

"Comprendiamo che non diventeremo un membro della Nato, mentre la guerra è in corso. Non perché non lo vogliamo, ma perché è impossibile", ha detto in una conferenza stampa a Kiev.

Il trattato dell'alleanza include l'articolo 5, una disposizione di difesa collettiva che impegna i membri a venire in aiuto di qualsiasi stato che sia sotto attacco, ricorda la Cnn. "Fatemi un esempio di un paese della Nato che è in uno stato di guerra con la Russia in questo momento; o di quale paese della Nato abbia truppe russe sul suo territorio", ha aggiunto Zelensky. (ANSA).