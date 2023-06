Scholz, 'avanti con il sostegno militare all'Ucraina'

(ANSA) - BRUXELLES, 01 GIU - "E' molto importante sostenere Kiev, lo facciamo su larga scala e l'Europa è unita nel sostenere l'Ucraina nella difesa del proprio Paese. La Germania sta dando un contributo eccezionale con aiuti finanziari e umanitari e anche il supporto che forniamo con le armi è essenziale". Così il cancelliere tedesco Olaf Scholz arrivando al summit Epc in Moldavia. Le armi fornite a Kiev "per la difesa aerea sono molto importanti in questo momento in cui ci sono così tanti attacchi missilistici da parte della Russia", ha aggiunto Scholz, sottolineando che "questo è il contributo" da offrire "per evitare che l'Ucraina non riesca a resistere".

