Cremlino, attacchi a Belgorod non influiranno su conflitto

(ANSA) - MOSCA, 01 GIU - I bombardamenti sulla regione russa di Belgorod "non avranno effetti" sulla continuazione dell'operazione militare in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, sottolineando che il presidente Vladimir Putin viene tenuto costantemente informato sulla situazione nella regione e rimane in contatto con il governatore. (ANSA).