Rep. Ceca: seggi riaperti per il ballottaggio presidenziali

(ANSA) - PRAGA, 28 GEN - Riaperti i seggi elettorali nella Repubblica Ceca per l'ultima tappa del ballottaggio delle elezioni presidenziali. Gli analisti hanno previsto un'alta affluenza alle urne per i due giorni di votazioni, dopo un'aspra campagna elettorale segnata da polemiche e persino minacce di morte.

Favorito il generale in pensione della Nato Petr Pavel rispetto all'ex primo ministro Andrej Babis, uno degli uomini più ricchi del Paese. Secondo gli ultimi sondaggi d'opinione, Pavel dovrebbe ottenere il 58-59% dei voti, rispetto al 41-42% per Babis.

Il prossimo presidente della Repubblica Ceca prenderà il posto di Milos Zeman, politico schietto e divisivo che ha promosso stretti legami con Mosca prima di fare un'inversione di marcia dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

