Putin, operazione in Ucraina potrebbe essere lunga

(ANSA) - MOSCA, 07 DIC - "Per quanto riguarda i risultati dell'operazione" militare russa in Ucraina, "potrebbe essere un processo lungo ma sono comparsi nuovi territori: questo è un risultato significativo per la Russia". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin riferendosi ai territori ucraini occupati dalle truppe del Cremlino. "Il mare di Azov è diventato un mare interno della Federazione Russa, queste sono cose serie", ha detto ancora Putin. Lo riporta la Tass.

La Russia si concentra sui "mezzi pacifici" ma "se non resta altro" è pronta a "difendersi con tutti i mezzi a disposizione", ha aggiunto il presidente russo il quale ha precisato che dei 300.000 mobilitati in Russia, 150.000 sono stati schierati nella zona dell'operazione militare in Ucraina, e di questi 77.000 si trovano nelle unità di combattimento. (ANSA).