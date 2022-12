Svizzera, congelati finora oltre 7,5 mld euro di asset russi

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - La Svizzera ha dichiarato di aver finora congelato un totale di 7,5 miliardi di franchi svizzeri (7,6 miliardi di euro) in asset russi, in connessione con le sanzioni imposte contro la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina.

L'importo, che oscilla da mesi, supera di quasi un miliardo di franchi la cifra comunicata a luglio dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco), ha sottolineato Erwin Bollinger, responsabile delle relazioni economiche bilaterali.

La Svizzera, una destinazione privilegiata per i ricchi russi e i loro beni, ha sequestrato inoltre 15 proprietà russe.

(ANSA).