Francia: proposta stretta contro monopattini sui marciapiedi

Il consiglio nazionale francese per la sicurezza stradale (Cnsr) vuole fare in modo che i marciapiedi vengano "definiti legalmente" come uno spazio riservato ai pedoni, dinanzi ai rischi crescenti di collisione con biciclette e monopattini elettrici. Riunito in sessione plenaria, l'organo consultivo di Parigi prevede, in particolare, di "definire legalmente il marciapiede come parte della suolo pubblico riservato alla circolazione e all'uso dei pedoni". In alcune grandi città come Parigi, è sempre più frequente vedere bici e monopattini elettrici passare sui marciapiedi, con tutti i rischi che ciò comporta per l'incolumità dei pedoni.