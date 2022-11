Macron: 'Profonda amicizia al popolo italiano'. Mattarella: 'Alimentarla nell'interesse dei 2 paesi'

"Esattamente un anno fa, abbiamo suggellato l'unione tra i nostri due Paesi con un trattato. In questo giorno, invio un messaggio di profonda amicizia al popolo italiano". Lo scrive su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron ad un anno dalla firma del Trattato del Quirinale. Macron posta anche un video di quel giorno a Roma.

"Francia e Italia hanno assunto un anno fa l'impegno solenne di operare ancor più strettamente insieme. Il Trattato del Quirinale rilancia un'intensa e autentica amicizia tra i nostri popoli, che va alimentata nell'interesse comune dei due Paesi e, insieme, dell'Ue". E' il tweet del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in risposta al tweet del Presidente francese Emmanuel Macron che, ad un anno dalla firma del trattato, invi un messaggio di "profonda amicizia al popolo italiano"

"L'Italia ricambia i messaggi di amicizia che arrivano da Parigi e che dimostrano come i rapporti tra i nostri Paesi non siano deteriorati. Rivolgiamo anche noi sentimenti di vicinanza al popolo francese". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo il messaggio postato stamattina dal presidente francese Emmanuel Macron in occasione del primo anniversario del Trattato del Quirinale tra Italia e Francia.

