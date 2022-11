Violenza donne: ministri e portavoce Ue con simboli arancio

(ANSA) - BRUXELLES, 25 NOV - Cravatte e pochette arancioni: i ministri europei riuniti a Bruxelles per il Consiglio Commercio e i rappresentanti del servizio di stampa della Commissione europea si sono presentati oggi alle telecamere indossando simbolicamente un capo di abbigliamento di color arancio. Il gesto evidenzia il sostegno dei rappresentanti europei alla campagna 'Orange The World' promossa delle Nazioni Unite in occasione la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. (ANSA).