Grecia, arriva in porto imbarcazione con centinaia migranti

(ANSA) - ATENE, 22 NOV - Un'imbarcazione con centinaia di migranti a bordo è stata rimorchiata nel porto dell'isola di Creta dopo un drammatico salvataggio in alto mare complicato da forti venti: lo ha reso noto la Guardia Costiera greca.

I richiedenti asilo "sono stati rimorchiati in porto, devono ancora sbarcare", ha detto una portavoce della Guardia Costiera.

In precedenza la Guardia Costiera aveva stimato che a bordo dell'imbarcazione ci fossero fino a 500 persone. (ANSA).