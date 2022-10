Germania: primi dettagli su legge legalizzazione cannabis

(ANSA) - BERLINO, 19 OTT - Maggiorenni non puniti se acquistano o possiedono fino a 20 grammi di cannabis. Chi vuole vendere la sostanza avrà bisogno di una licenza. La cannabis potrà contenere solo il 15% del principio attivo Thc, e solo un massimo del 10% se venduta a persone di età compresa tra i 18 e i 21 anni. Sono questi i primi dettagli del piano del ministro tedesco della Salute, Karl Lauterbach, per una legalizzazione della cannabis. Lo riporta Tagesschau via Rnd.

I negozi di cannabis dovranno inoltre pagare una tassa apposita e non potranno essere situati nelle vicinanze di scuole o strutture per i giovani. La legalizzazione della cannabis è parte dell'accordo di coalizione del governo tedesco Spd, Verdi, Fdp. Non esiste però ancora una bozza definitiva. Un portavoce di Lauterbach ha dichiarato che i ministeri della Sanità, della Giustizia, dell'Economia, dell'Alimentazione e degli Esteri stanno collaborando per formulare una proposta di legge più concreta. (ANSA).