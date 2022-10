Fonti Nato, Putin non rischia, ha pieno controllo servizi

(ANSA) - BRUXELLES, 12 OTT - "Le informazioni raccolte finora indicano che non esiste, purtroppo, una seria minaccia al potere di Vladimir Putin". Lo sostiene un'alta fonte diplomatica alleata a margine dell'incontro del gruppo di contatto per l'Ucraina in corso al quartier generale della Nato a Bruxelles.

"Vi sono critiche da varie parti, sia dal lato di chi considera un errore la guerra, sia da quello che vorrebbe si facesse di più. Questo sì. Putin però mantiene il controllo totale dell'apparato di sicurezza", nota la fonte. (ANSA).