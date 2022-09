Borrell, per Ue perdite Nord Stream atto deliberato

(ANSA) - BRUXELLES, 28 SET - L'Ue ritiene che le perdite di questa settimana da due gasdotti sottomarini tra Russia e Germania "non siano una coincidenza", ma che si tratti di "un atto deliberato", ha dichiarato l'Alto commissario per la Politica estera dell'Ue, Josep Borrell.

Esprimendo "profonda preoccupazione" per le perdite di Nord Stream 1 e 2 e chiedendo un'indagine, Borrell ha dichiarato in un comunicato che "tutte le informazioni disponibili indicano che queste perdite sono il risultato di un atto deliberato".

(ANSA).