Incontro Putin-Xi la prossima settimana a Samarcanda

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Il presidente russo, Vladimir Putin, e il suo omologo cinese, Xi Jinping, si incontreranno a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco), previsto il 15 al 16 settembre a Samarcanda, in Uzbekistan. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la Tass, l'ambasciatore russo a Pechino, Andrey Denisov.

"Stiamo pianificando un incontro serio e completo dei nostri leader con un ordine del giorno dettagliato, al quale stiamo lavorando con i nostri partner cinesi", ha detto il diplomatico.

Sarebbe il primo incontro di persona tra Putin e Xi dall'avvio della guerra in Ucraina. (ANSA).