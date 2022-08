Turchia, altre due navi verso l'Ucraina per caricare cereali

(ANSA) - ISTANBUL, 11 AGO - Due navi ispezionate in Turchia sono in viaggio verso l'Ucraina dove riceveranno un carico di cereali da essere esportato. Lo rende noto il ministero della Difesa turco facendo sapere che "continuano le attività di carico delle navi nei porti ucraini". A causa "del maltempo e delle condizioni del mare, una nave che doveva lasciare oggi il porto di Chornomorsk per esportare grano non ha potuto iniziare il suo viaggio", si legge nel comunicato. (ANSA).