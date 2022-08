Meta rimuove mille falsi account russi in favore guerra

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Meta ha rimosso oltre mille falsi account russi a sostegno della guerra in Ucraina. La società ha dichiarato di aver disabilitato 45 account Facebook e 1.037 su Instagram gestiti da una piattaforma di troll russa che prendeva di mira "politici, giornalisti, attori, celebrità e marchi commerciali di tutto il mondo" che supportano l'Ucraina. Secondo quanto è stato riferito, diverse centinaia di persone sono state assunte e compensate in rubli per lasciare commenti filo-russi al fine di fabbricare l'illusione di un ampio sostegno alla guerra russa. Lo riporta il Kyiv Independent. (ANSA).