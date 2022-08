Ucraina: studio, fake news su crisi grano da galassia no-vax

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - La crisi mondiale del grano non è da imputare alla guerra in Ucraina, bensì alla "cabala di élite oscure, spesso ebraiche, che vogliono creare il Nuovo Ordine Mondiale": è questa la tesi più diffusa sui social delle comunità anti-vax americane, collegate a QAnon, il movimento cospirazionista americano. E' la sintesi dello studio condotto dal Network Contagion Research Institute (Ncri), organizzazione che monitora la disinformazione sul web che avverte: "C'è una sostanziale vicinanza tra queste realtà e la disinformazione russa che imputa la crisi ai Paesi occidentali".

Tra gli esempi citati quello di GhostEzra, influencer antisemita di QAnon che aveva bollato il Covid come fake: "Non credete neppure per un momento che vi sia una carenza di qualsiasi cosa. Cibo, acqua, petrolio. Loro hanno creato queste carenze, che sono irreali", dove "Loro" sono gli ebrei, precisa il Ncri.

In queste settimane, le teorie complottiste anti-vax si stanno sovrapponendo con quelle "ancor più variopinte" sulla crisi alimentare mondiale.

Lo studio afferma inoltre che c'è una crescente attività nel mondo online russo, dove le fake news sono sponsorizzate anche dai media statali.

"Se la crisi continuerà è certo che ci saranno molte informazioni false che verranno veicolate per imputare all'Occidente la situazione", afferma Alex Goldenberg, esperto del Ncri, citato dal Guardian.

"Abbiamo visto gli stessi protagonisti delle fake news attivarsi con l'avvento della pandemia, scatenando mobilitazioni a livello globale e incrementando attività estremiste". (ANSA).