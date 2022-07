Gb: Labour presenta mozione di sfiducia su governo uscente

(ANSA) - MANCHESTER, 12 LUG - Il Labour, maggior partito di opposizione britannica, ha annunciato oggi la formalizzazione di una mozione di sfiducia alla Camera dei Comuni contro il governo conservatore dimissionario di Boris Johnson. Il voto dell'aula sulla mozione è atteso domani. Con questa mossa il leader laburista Keir Starmer, che chiede le dimissioni immediate di Johnson anche da premier, senza attendere l'elezione di un nuovo leader Tory al suo posto, attesa per il 5 settembre, punta a mettere in imbarazzo il partito di maggioranza di fronte all'eventualità di dove ricomporsi per dare una fiducia di facciata a un premier già uscente. (ANSA).