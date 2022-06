Michel, su price cap a petrolio capire effetti collaterali

(ANSA) - BRUXELLES, 26 GIU - Al G7 l'Ue è pronta a discutere il price cap sui "servizi relativi al petrolio", per esempio sugli "aspetti finanziari e di trasporto". Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel in conferenza stampa. L'obiettivo, ha spiegato, è "colpire la Russia e non le nostre economie" dunque bisogna capire "gli effetti collaterali" delle eventuali misure ma siamo pronti "a prendere le decisioni". (ANSA).