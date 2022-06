Spagna: Sánchez annuncia un piano anti-inflazione da 9 mld

(ANSA) - MADRID, 25 GIU - Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato un nuovo pacchetto di misure anti-inflazione che comporterà "uno sforzo straordinario per lo Stato" di nove miliardi di euro.

Oltre all'estensione di misure già in vigore e che scadranno il 30 giugno, il primo ministro ha indicato come novità uno sconto "del 50%" su abbonamenti per trasporti pubblici gestiti dallo Stato - come i treni - bonus da 200 euro per persone disoccupate "e altri collettivi vulnerabili" e la preparazione di un'imposta sui "utili straordinari" di società energetiche, sull'esempio di quanto fatto in altri Paesi.

Sánchez ha inoltre confermato la riduzione dell'Iva sull'elettricità dal 10% al 5%. Tra le misure già in vigore c'è invece uno sconto di 20 centesimi di euro al litro sui carburanti. (ANSA).