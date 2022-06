Spagna: seggi aperti in Andalusia per le regionali

(ANSA) - MADRID, 19 GIU - Seggi aperti fino alle 20 nella regione dell'Andalusia dove oggi si vota per le elezioni amministrative.

Indetta in anticipo dal governatore uscente Juanma Moreno, che da inizio 2019 ha guidato una coalizione di centro-destra tra il Partito Popolare e Ciudadanos, la tornata servirà per rinnovare i 109 membri del Parlamento regionale.

Praticamente tutti i sondaggi danno per favorito alla vittoria lo stesso Moreno, che potrebbe avvicinarsi alla maggioranza assoluta. Ciudadanos è previsto in forte calo, mentre si attende una crescita dell'estrema destra di Vox.

Rischia una sconfitta il Partito Socialista del premier Sánchez.

Alle urne sono chiamati oltre 6,6 milioni di cittadini.

(ANSA).