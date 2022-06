Francia: Mélenchon, se divento premier cittadinanza ad Assange

(ANSA) - PARIGI, 17 GIU - A due giorni dalle elezioni legislative di domenica, il leader della gauche francese (Nupes), Jean-Luc Mélenchon, dichiara che se dovesse diventare primo ministro darà la "naturalizzazione francese" a Julian Assange: è quanto dichiarato da lui stesso in conferenza stampa.

Il governo britannico ha adottato questa mattina il decreto di estradizione verso gli Stati Uniti di Assange, giornalista attivista, fondatore di WikiLeaks.

Domenica si terranno in Francia i cruciali ballottaggi per il rinnovo dell'Assemblea Nazionale. La coalizione Ensemble! di Emmanuel Macron è tallonata dall'unione della gauche guidata da Mélenchon. (ANSA).