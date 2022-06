Gb: principe William vende riviste per beneficenza in strada

(ANSA) - LONDRA, 09 GIU - Il principe William, secondo in linea di successione al trono britannico della 96enne Elisabetta II, è stato notato nel cuore Londra da un passante mentre aiutava gli attivisti di un'organizzazione benefica a vendere nel quartiere di Westminster copie della rivista 'Big Issue': pubblicata per sensibilizzare l'opinione pubblica su problemi sociali legati alla povertà nel Regno e i cui proventi sono destinati a sostenere senzatetto e disoccupati di lungo corso.

Lo riferisce la Bbc, secondo cui il 39enne duca di Cambridge sarebbe stato individuato per caso da Matthew Gardner, un ex poliziotto in pensione, che - dopo averlo fotografato nella tradizionale divisa dei volontari che vendono Big Issue a 3 sterline per copia (4,5 se se ne comprano due) - ne ha poi condiviso l'immagine su un suo profilo social. Gardner ha detto che a scorgere per primo William in una stradina laterale, Rochester Row, era stato suo cognato. E ha raccontato d'averlo potuto avvicinare senza difficoltà per scambiare alcune battute.

"E' stato un onore aver avuto un momento privato col nostro futuro re, che umilmente e quietamente lavorava dietro le quinte per aiutare i più bisognosi", ha commentato l'ex ispettore di polizia. "Si tratta di gesti silenziosi, spesso misconosciuti", ha aggiunto ammirato.

Il duca di Cambridge, primogenito dell'erede al trono Carlo e della defunta Lady D, è impegnato in varie iniziative caritative nel Regno assieme alla consorte Kate (alcune delle quali dedicate in particolare agli homeless): sia in rappresentanza ufficiale della dinastia dei Windsor sia a titolo individuale.

Iniziative che in passato ha affermato di sostenere - come il fratello minore ribelle Harry - facendosi ispirare anche dall'esempio dell'indimenticata madre Diana. (ANSA).