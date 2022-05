Macron lancia una risoluzione all'Onu per lo sblocco del grano ucraino

"Nel colloquio che abbiamo avuto con Olaf Scholz sabato scorso ho proposto al presidente Vladimir Putin un'iniziativa per una risoluzione alle Nazioni Unite" per sbloccare i carichi di grano e cereali fermi nel porto di Odessa. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron al termine del Consiglio europeo. "Ora siamo in attesa di una riposta della Russia su questo punto e siamo in contatto permanente con il Segretario Generale delle Nazioni Unite", ha aggiunto.



Sulla possibilità di un futuro nuovo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia, il presidente francese ha detto di "non escludere niente". "Il pacchetto approvato oggi, il sesto - ha sottolineato Macron -, è molto forte e soltanto qualche settimana fa nessuno pensava fosse possibile" concordarlo, "non bisogna escludere niente nelle prossime settimane, tutto dipende dall'evoluzione della situazione sul terreno".