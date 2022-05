Di Maio, Italia in prima linea per difesa suoi valori e pace

(ANSA) - VENEZIA, MAY 27 - "In un momento storico come quello attuale, in cui il ritorno della guerra sul continente europeo a seguito dell'illegale aggressione russa all'Ucraina, e le sue drammatiche conseguenze, ci hanno resi ancor più consapevoli dell'importanza di assicurare il rispetto del diritto internazionale, l'Italia è in prima linea per la difesa dei suoi valori e principi fondamentali e lavora senza sosta verso l'obiettivo ultimo del ripristino della pace". Lo afferma il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un messaggio inviato oggi a Venezia al convegno "Mare liberum, mare clausum.

Quarant'anni dalla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare", organizzato dalla Venice International University assieme all'Istituto di Studi Militari Marittimi della Marina Militare e l'Università Ca' Foscari. (ANSA).