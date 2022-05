L'app ucraina segnala bombe con logo Patron, cane anti-mine

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Patron, jack russell, che in Ucraina ha conquistano le luci della ribalta per aver scoperto centinaia di ordigni esplosivi, diventa anche il logo di un'applicazione lanciata dal governo di Kiev per segnalare bombe.

L'app si chiama "Demining of Ukraine". Qui ogni cittadino ucraino può segnalare tempestivamente la scoperta di nuovi ordigni.

Patron, lo scorso 8 maggio era stato premiato perfino dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con una cerimonia alla quale aveva partecipato anche il premier canadese Justin Trudeau. (ANSA).