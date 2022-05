Zelensky, prezzo indipendenza è decine di migliaia di vite

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Gli ucraini difenderanno la loro indipendenza, ma devono sempre ricordare che costa decine di migliaia di vite. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso agli studenti e ai rettori degli istituti di istruzione superiore in Ucraina, secondo un corrispondente di Ukrinform.

"Non ho dubbi che otterremo l'indipendenza. E sarà nella nostra storia come in quella di altri Paesi che hanno lottato per l'indipendenza e hanno vinto. Paesi che hanno smesso di essere mendicanti e sono diventati sudditi. I veri padroni della loro vita e del loro futuro - ha detto Zelensky -. Ma dobbiamo ricordare ora e sempre che il prezzo di tutto questo è di decine di migliaia di vite. Le vite di tutti coloro che sono stati uccisi dal nemico. Decine di migliaia. Per l'indipendenza. E per l'opportunità per ognuno di voi di scegliere come vivere e in quale Ucraina vivere". (ANSA).