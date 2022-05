Di Maio, rischiamo una guerra mondiale del pane

(ANSA) - OLDENBURG IN HOLSTEIN, 13 MAG - "L'aumento dei prezzi a cui stiamo assistendo è inquietante, rischiamo una guerra mondiale del pane. Il prossimo mese l'Italia, in collaborazione con la Fao, sosterrà un'iniziativa per affrontare la crisi alimentare nell'area del Mediterraneo". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando a margine del G7 in Germania delle conseguenze della guerra in Ucraina. (ANSA).