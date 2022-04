Austria: scheletro di climber trovato in una tenda in Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 23 APR - Lo scheletro di un climber è stato trovato in una tenda ai piedi di una parete di roccia in Tirolo, nei pressi di Innsbruck. Il ritrovamento è stato fatto giovedì nel tardo pomeriggio da due rocciatori che si erano spinti in una zona molto isolata della parete Martinswand, vicino a Zirl, per aprire una nuova via. La salma dell'uomo era in stato molto avanzato di decomposizione. Nei pressi della tenda è stata rinvenuta attrezzatura da arrampicata.

L'autopsia effettuata ieri non ha portato elementi utili all'identificazione del morto. Gli inquirenti ora puntano sull'esame del dna. In Tirolo sono circa 200 le persone scomparse dagli anni Settanta ad oggi. Il climber potrebbe però anche essere arrivato dall'estero. Per questo motivo sarà controllata anche la banca dati della zona Schengen. (ANSA).