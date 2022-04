Francia: Macron annuncia mandato all'insegna dell'ecologia

(ANSA) - PARIGI, 16 APR - Il presidente francese Emmanuel Macron, candidato alla sua rielezione domenica 24 aprile, ha promesso - nel grande comizio in corso al Porto Vecchio di Marsiglia - un nuovo mandato all'insegna dell'ecologia e dell'energia sostenibile.

Macron, fra le altre proposte, ha annunciato che il suo prossimo primo ministro "sarà direttamente incaricato della pianificazione ecologica".

"Sono colpito - ha detto Macron davanti ai suoi sostenitori - di sentire che i nostri giovani hanno paura del futuro del pianeta. Questa eco-ansia, dobbiamo riuscire a trasformarla in azione e in ambizione. Questa sarà la nostra sfida". "Basta con il terrorismo climatico", ha detto Macron, promettendo di puntare sull'energia pulita, sulle "eoliche in mare", sul trasporto "diverso da quello su strada". Quanto all'avversaria, Marine Le Pen, ha affermato che "oltre che incompetente, è anche clima-scettica". (ANSA).