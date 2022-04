Accordo tra ANSA e TASR, l'Agenzia di stampa della Slovacchia

(ANSA) - ROMA, 06 APR - TASR e ANSA hanno firmato un importante accordo di collaborazione alla presenza dell'Ambasciatrice italiana a Bratislava Catherine Flumiani. La partnership con l'Agenzia di stampa della Slovacchia prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme informative.

Si arricchisce quindi per gli abbonati delle due Agenzie l'offerta di servizi di informazione internazionale: l'accordo si articola infatti nella possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi paesi.

L'Ambasciatrice Catherine Flumiani ha sottolineato: "L'accordo tra ANSA e TASR rappresenta un tassello in più in una collaborazione già molto stretta in ambito bilaterale, ma anche, in questo periodo, in ambito Nato e Ue. Avere una collaborazione tra agenzie di stampa è molto significativo per la qualità e l'affidabilità dell'informazione, particolarmente rilevanti in questo momento".

L'Amministratore Delegato di ANSA Stefano De Alessandri ha espresso soddisfazione per questa nuova collaborazione che si affianca alle numerose e importanti partnership attivate da ANSA con le principali agenzie del mondo: "Questo nuovo accordo contribuirà ad incrementare la conoscenza reciproca dei nostri Paesi, oltre a costituire un'ottima opportunità per i nostri abbonati che dispongono oggi di un'offerta informativa ancora più completa e capillare".

L'Amministratore delegato di TASR Vladimir Putchala ha dichiarato: "È un onore per noi collaborare con l'ANSA, agenzia importante e riconosciuta a livello internazionale. Rafforzare la cooperazione tra marchi tradizionali e affermati è il modo per controbilanciare informazioni false nello spazio pubblico.

ANSA sarà così inserita tra le altre importanti testate estere come AP, AFP e DPA, e le notizie dell'ANSA andranno ad ampliare la nostra offerta per gli abbonati e per il pubblico non solo nell'ambito della politica e dell'economia, ma anche, ad esempio, del turismo". (ANSA).