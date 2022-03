Sondaggio in Finlandia, sostegno record per adesione a Nato

(ANSA) - HELSINKI, 14 MAR - L'invasione russa dell'Ucraina ha aumentato a livelli record il sostegno pubblico in Finlandia per l'adesione all'alleanza della Nato. Lo rivela un sondaggio commissionato dall'emittente pubblica Yle e pubblicato oggi. In base alla rilevazione il 62% degli intervistati nel paese nordico sostiene la richiesta di adesione alla Nato, rispetto al 53% dello stesso sondaggio di due settimane fa.

Il 16% si è detto contrario, mentre un restante 21% non ne è sicuro.

Un totale di 1.378 intervistati di età superiore ai 18 anni sono stati intervistati online dai sondaggisti Taloustutkimus tra il 9 e l'11 marzo, con un margine di errore di 2,5 punti percentuali, ha affermato Yle.

La Finlandia, che condivide con la Russia il confine terrestre più lungo dell'Unione europea, è rimasta militarmente non allineata dalla fine della Guerra Fredda per evitare provocazioni da parte di Mosca. (ANSA).