Allerta meteo in Gb, dopo tempesta Dudley arriva Eunice

E' allerta meteo in Gran Bretagna. Il Paese non si è ancora ripreso dalle conseguenze della tempesta Dudley, ma già deve affrontare l'arrivo della tempesta Eunice.

Il Met Office ha diramato per oggi una allerta prevedendo interruzioni significative ai trasporti e ad altri servizi, sottolineando che c'è anche un "pericolo di vita" per le raffiche di vento superiori ai 130 chilometri orari. Intorno alle coste del Galles occidentale e del sud-ovest dell'Inghilterra potrebbero superare i 150 chilometri orari.

L'allarme per i venti forti comprende gran parte dell'Inghilterra fino a Manchester.

La tempesta Dudley ha lasciato senza elettricità migliaia di famiglie nel nord-est dell'Inghilterra, nella Cumbria, nel North Yorkshire e nel Lancashire, mentre in Scozia tutti i treni sono stati cancellati mercoledì sera e molte linee rimangono sospese.