Macron in Russia lunedì e in Ucraina martedì

Il presidente francese Emmanuel Macron si recherà in Russia lunedì e in Ucraina martedì. Lo comunica l'Eliseo.



Il presidente russo Vladimir Putin e il capo dello Stato francese Emmanuel Macron ieri sera si sono parlati al telefono sulla crisi in Ucraina. E' la terza telefonata della settimana tra i due, secondo quanto riferisce la Tass.



Ieri sera, secondo quanto riferito da fonti dell'Eliseo, Macron ha parlato per 45 minuti con Putin e per circa un'ora con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Le due discussioni - continuano le fonti - giungono in un contesto di concertazione continua fra partner europei ed alleati. Si iscrivono nella determinazione del presidente francese di proseguire il dialogo per identificare gli elementi che devono portare a una de-escalation". "I colloqui - proseguono le fonti della presidenza francese - sono stati incentrati su due priorità. La prima, capitalizzare sui recenti progressi del formato Normandia per giungere ad una soluzione duratura nel Donbass. La seconda, avviare la conversazione sulle condizioni dell'equilibrio strategico in Europa, che devono consentire di constatare una riduzione dei rischi sul terreno e garantire la sicurezza sul continente".